"Своих бросаем": командиры оккупантов запрещают эвакуировать раненых, переживая за технику

Руководство русских оккупантов больше бережет технику, чем своих солдат. Ведь за потерю техники их ожидает ответственность, а вот людей им не жалко.

Именно с этим и связана проблема обеспечения оккупационных подразделений на передовой. Водителям запрещают эвакуировать раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения.

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Как сообщили в украинской разведке, к такому шагу прибегли командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск. Все это ради того, чтобы избежать ответственности за потерю техники.

Следовательно, более трех тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

"С начала военного вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения России уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - говорится в сообщении украинской разведки.

Сколько автомобилей потеряла Россия в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 28 мая российские кафиры потеряли 2226 автомобильной техники и автоцистерн. В то же время количество уничтоженных российских захватчиков достигло отметки в 30 тысяч человек.

В то же время, за 93 суток войны, которую начала Россия, украинские военные уничтожили 1330 танков кафиров и 3258 боевых бронированных машин.

В то же время не вся техника кафиров, которую они теряют – уничтожена. Зафиксированы редкие случаи, когда она попадает к украинцам как трофей. И не только военные увлекают технику кафиров. В Киевской области местные жители похитили бензовоз россиян и спрятали его. Там было 700 литров дизеля. Впоследствии топливо передали для нужд больницы, которая была без электроснабжения и работала на генераторе. А уже после того, как кафиры отступили, грузовик передали на нужды украинской армии.

Грузовик у оккупантов угнал и житель Херсонщины. Он ее тоже передал на нужды украинской армии .