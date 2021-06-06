Своими последними заявлениями Лукашенко сделал "медвежью услугу" России – Гармаш

Новые скандальные заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко могут окончательно испортить Украино-белорусские отношения. Поэтому Минск больше не может быть площадкой переговоров касательно ситуации на Донбассе.

Это произошло после того, как Александр Лукашенко пригласил в Минск боевиков непризнанной самопровозглашенной так называемой власти Луганщины, чтобы те допросили оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Поэтому Киев получил железобетонный аргумент.

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"Если факт допроса людьми из так называемых "республик" Донбасса станет фактом, то однозначно уже станет невозможным участие украинской делегации в переговорном процессе, который приходит в Минске", – заверил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Он отметил, что это будет означать де-факто признание белорусским режимом этих квазиреспублик.

О заявлениях Лукашенко и событиях в Беларуси

Более того, как он объяснил в эфире одного из телеканалов, таким поступком белорусский диктатор или умышленно, или случайно сделал "медвежью услугу" Российской Федерации, отбросив в сторону ее потуги выдавать из себя нейтральную сторону в войне, которую она уже восьмой год ведет против Украины

Он добавил, что Лукашенко сам напомнил президенту России Владимиру Путину о том, что на Донбассе открыли уголовное дело против Протасевича. Поэтому, он считает, что если они хотят, то пусть приезжают и допрашивают его в Беларуси.

Здесь положительный момент в том, что таким заявлением Лукашенко фактически признал субъектность России, как стороны конфликта,

– сказал Гармаш.

Что говорят эксперты о переговорах

Политические эксперты отмечают, что найти новую страну, которая могла бы служить площадкой для трехсторонних переговоров, очевидно, будет не просто. Поэтому пока Минский формат все же могут продлить, но уже исключительно в виртуальном формате.

"Пока Минский процесс продолжается онлайн, Минск может оставаться определенной виртуальной площадкой. Если вернутся физические встречи, то в таком случае Минск действительно уже не сможет выполнять эти функции", – заявил политический эксперт Олег Саакян.

Специалист отметил, что поскольку это не просто зона и территория российского контрразведывательного режима, а фактически союзное государство. "Последние крошки субъектности, которые еще сохраняются в Беларуси, уже недостаточны для того, чтобы гарантировать нам безопасность", - добавил Саакян.

Лукашенко просит у Путина помощи

И судя по всему, последние крошки субъектности Лукашенко решил растерять по дороге во временно оккупированный Крым. Диктатор очень обиделся на Европу, и особенно на Украину, которые в ответ на его терроризм с принудительной посадкой международного самолета ради захвата Протасевича, закрыли свои воздушные пространства для белорусских самолетов.



Лукашенко и Путин / Фото ТАСС

Якобы белорусы едва ли не лавиной ежегодно ездили отдыхать на оккупированный полуостров. В методичке самопровозглашенного президента написано, что в случае беды кричать – "Путин помоги".

Украина закрыла для нас небо, да? У нас есть и свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым,

– сказал Лукашенко.

Впрочем, это скорее громкое заявление, чем реальное намерение, считают эксперты. Не верят в такие намерения Лукашенко и в самой Беларуси, ведь цена таких действий для власти диктатора может стать слишком высокой.

Ранее Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Кроме того, белорусским перевозчикам запретили приземляться в аэропортах стран ЕС.

"Это очень опасные шаги, потому что когда в Крым полетит Belavia, то это, можно сказать, конец компании. Belavia окончательно потеряет все свои позиции и не сможет никогда больше летать в мире, Евросоюзе и так далее", – считает редактор эфира Европейского радио из Минска Змицер Лукашук.

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Реакция Украины

В украинском МИД на такие заявления белорусских властей уже отреагировали.

"Статус Крыма как оккупированной территории в настоящее время не предусматривает ни заходов в порты, например, оккупированного Крыма, ни "залетов". Поэтому однозначно, как только хоть один белорусский самолет приземлится на территории Крыма, наша реакция будет быстрой, мгновенной и решительной", – отметила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Действовать будут мгновенно и против попыток завязать контакты с главарями оккупированных территорий, и если Лукашенко захочет разделить ответственность за нарушение международного права – это его личный выбор.