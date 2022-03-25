Своя "Чернобаевка": в Сумской области показали уничтоженную технику врага

Украинские герои продолжают активно уничтожать российских оккупантов. Враг несет потери не только в Чернобаевке.

Российские оккупанты терпят поражение во всех направлениях своего наступления. "Чернобаевкой" для российских оккупантов станет вся украинская земля.

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Уничтожение техники

Одно из подразделений 93 ОМБр Холодный Яр разбило российский танк. Один выстрел NLAW – и вражеский Т-80 стал кучей металлолома.

Фото уничтоженного танка

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