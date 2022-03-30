Свыше 10 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, – ООН

Свыше 10 миллионов украинцев, в том числе большая часть детского населения Украины, покинули свои дома с начала войны в прошлом месяце.

Украинские беженцы

Об этом заявила заместительница координатора ООН по чрезвычайным ситуациям Джойс Мсуя. По ее словам, из них 6,5 миллионов являются внутриперемещенными лицами и 3,9 миллиона стали беженцами, то есть пересекли границы с соседними странами.

Читайте также ООН сообщила о более чем 3 тысячах жертв и пострадавших среди мирных украинцев

Она добавила, что гуманитарная помощь увеличивается ежедневно, и сейчас в стране находятся более 1 230 сотрудников ООН, которые работают с более чем 100 гуманитарными организациями по всей Украине.

Украина – это гуманитарный парадокс: бок о бок с крайним насилием мы видим чрезвычайную доброту, глубокую солидарность и нежнейшую заботу,

– рассказала Мсуя.

Гуманитарная помощь ООН

По ее словам, в Украину от ООН уже доставили больше 180 тонн медицинских товаров, и более 470 тонн направляются в страну. Но для оказания большей гуманитарной поддержки нужны договоренности о прекращении огня.

Она добавила, что ситуация в Украине открывает двери для торговцев людьми и преступников, пользующихся возможностью, которую создает нестабильность из-за войны.

"ООН расширяет службы защиты для убегающих из страны, а также внутри государства, предоставляя доступную информацию о безопасных вариантах и ​​маршрутах, доступе к телефонам доверия и безопасном убежище", – заявила Мсуя.

Обратите внимание – Беженцы из Мариуполя рассказывают, как выходили из блокады: смотрите видео