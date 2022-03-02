Свыше 120 тысяч человек: журналисты создали сайт со списками российских оккупантов

Список большинства российских террористически-захватнических группировок журналисты 24 канала и активисты получили из надежных и проверенных источников. 2 марта начнется активное распространение данных среди россиян.

Как отметили разработчики сайта "Русский оккупант", чтобы его не постигла судьба аналогичных проектов, сразу после блокировки домена Роскомнадзором заработает резервный сайт.

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Запасных доменов и серверов так много, что россиянам придется выключать интернет, чтобы их население не могло узнать информацию о том, забросили ли оккупанта в наше государство.

Российские матери наконец-то смогут узнать правду

Огромное количество родственников оккупантов вообще ничего не знают об их судьбе. Перед продвижением на наши границы у некоторых захватчиков забрали мобильные телефоны. Родственникам сказали, что они будут некоторое время находиться без связи в Беларуси или на приграничных с Украиной территориях "на учениях". Родственникам оккупантов власти РФ ничего не говорят. Для утаивания количества уничтоженных и раненых захватчиков россияне добивают "300-х", бросают тела в Украине.



Пленные российские оккупанты / Фото "Главком"

Тех, кого все же спасают, отвозят в основном в Беларусь, где планируют удерживать как можно дольше.

Хотя большинство трупов Россия бросает на поле боя, некоторые все же везут в мобильные крематории или морги в Беларуси (основное направление) и пограничные города РФ.

Матерям и женам российских захватчиков в военкоматах и ​​командовании не говорят ничего о судьбе их родных. Поэтому крайне важно, чтобы каждая семья узнала, что их родственник находится в Украине, что он может уже быть мертвым, или умрет в ближайшее время.

Как работает сайт "Русский оккупант"

Активисты говорят, что актуальная ссылка на сайт будет опубликована в сообществе "Солдат, вернись домой" в телеграме. Домены на этом канале будут меняться, сам канал будет оставаться стационарным. Ссылка на него будет распространяться IT-армией, будет запускаться реклама с таргетированием России по всем соцсетям.

Мы призываем всех украинцев распространять ссылку на телеграм сообщества среди Россиян. Можете искать родственников военных из списка, писать им в соцсети, разбрасывать разным аккаунтам, но делать это без агрессии. Наша цель – остановка войны со стороны России. Родные оккупантов, которые находятся в Украине, должны требовать от Путина остановки войны. Только так у них будет шанс увидеть своих детей или братьев живыми,

– отметили разработчики "Русского оккупанта".



Россияне могут узнать о своих родственниках / Скриншот с сайта "Русский оккупант"

Пленных никто не пытает

Также активисты подчеркнули, что семьи российских захватчиков, как и сами террористы ВС РФ, должны быть уверены, что с ними все будет хорошо. За сдачу в плен в Украине их точно не будут судить. Иностранцы готовы платить им деньги за сложение оружия. Бойцы ВСУ и территориальной обороны обязательно будут оказывать всем медицинскую помощь, кормить и относиться согласно всем международным конвенциям. Тем оккупантам, которые никого не убили и не совершали военных преступлений, вообще бояться нечего.