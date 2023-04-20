Злоумышленником оказался 31-летний уроженец Ужгорода. Мужчина попрошайничал во Львове.
К теме Мог совершить только злейший враг, – в ОВА отреагировали на поджог церкви во Львове
Мера пресечения за поджог церкви во Львове
По словам подозреваемого, он приехал во Львов, чтобы попрошайничать. Однако намерение поджечь церковь он возразил. Мужчина рассказал, что сделал это, чтобы согреться.
Как оказалось, мужчина был под хмельком. Своими действиями он нанес ущерб церкви на сумму 60 тысяч гривен.
Кстати, в Ужгороде в отношении мужчины рассматривается уголовное производство – он находился в розыске и к нему применялись поводы.
В итоге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов – это 214, 720 гривен.
Подозреваемый в поджоге церкви / фото полиции
Что этому предшествовало
- Во Львове в ночь на 14 апреля неизвестны подожгли двери церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Она расположена на Сыхове.
- Площадь возгорания была 4 метра квадратных. Пожарная служба сработала вовремя.
- К счастью, информации о пострадавших не было.
- Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на поджог церкви на Сыхове. Он заявил о последних конвульсиях "русского мира" во Львове.
- Кстати, глава Львовской ОВА напомнил, что в 2001 году возле храма побывал Папа Римский Иоанн Павел II. По мнению Козицкого, поджечь церковь мог только злейший враг.