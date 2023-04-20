Злоумышленником оказался 31-летний уроженец Ужгорода. Мужчина попрошайничал во Львове.

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Мера пресечения за поджог церкви во Львове

По словам подозреваемого, он приехал во Львов, чтобы попрошайничать. Однако намерение поджечь церковь он возразил. Мужчина рассказал, что сделал это, чтобы согреться.

Как оказалось, мужчина был под хмельком. Своими действиями он нанес ущерб церкви на сумму 60 тысяч гривен.

Кстати, в Ужгороде в отношении мужчины рассматривается уголовное производство – он находился в розыске и к нему применялись поводы.

В итоге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов – это 214, 720 гривен.



Подозреваемый в поджоге церкви / фото полиции

Что этому предшествовало