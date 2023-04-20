Зловмисником виявився 31-річний уродженець Ужгорода. Чоловік жебракував у Львові.

До теми Міг вчинити тільки лютий ворог, – в ОВА відреагували на підпал церкви у Львові

Запобіжний захід за підпал церкви у Львові

За словами підозрюваного, він приїхав до Львова, щоб жебракувати. Однак намір підпалити церкву він заперечив. Чоловік розповів, що зробив це, аби зігрітися.

Як виявилось, чоловік був на підпитку. Своїми діями він завдав збитків церкві на суму 60 тисяч гривень.

До речі, в Ужгороді щодо чоловіка розглядається кримінальне провадження – він перебував у розшуку та щодо нього застосовувались приводи.

У підсумку суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів – це 214, 720 гривень.



Підозрюваний у підпалі церкви / фото поліції

Що цьому передувало