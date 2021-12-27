Известно, что авто врезалось в дерево. Мужчина скончался от полученных травм, когда ему пытались оказать помощь.

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В аварии погиб сын главы ОТГ

Авария произошла вечером 26 декабря в селе Костичаны. На место трагедии сразу выехала полиция.

Правоохранители выяснили, что 29-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" во время движения в селе Костичаны не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП мужчина получил многочисленные травмы и скончался во время оказания медицинской помощи,

– рассказали в полиции.

Там также добавили, что тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.



Автомобиль мужчины врезался в дерево

У погибшего остались жена и сын

Издание "Молодой буковинец" написало, что погибший Роман Лупой – сын председателя Ванчиковецької территориальной общины Владимира Лупоя.

Предварительно известно, что мужчина ранее работал в Черновицком пограничном отряде. В декларации за 2016 год говорится, что у него осталась жена и сын.

Также сообщение с соболезнованиями обнародовали в фейсбуке Ванчиковецкой общины. В частности там отметили Ванчиковецкую объединенную территориальную общину.

В это трудное время приносим искренние соболезнования Ванчиковецькому сельскому голове по поводу невосполнимой утраты – безвременной смерти его сына Романа, сочувствуем семье и близким, разделяем вашу боль и склоняем голову в глубокой скорби. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь утраты самого дорогого для вас человека, а слова поддержки помогут перенести ваше семейное горе,

– говорится в сообщении.



На Буковине в аварии погиб сын главы ОТГ / Фото Ванчиковецкой общины

Последние трагические аварии в Украине

Вечером 26 декабря в Береговском районе, что на Закарпатье, 34-летний пьяный водитель Audi наехал на двоих детей. 9-летний мальчик погиб на месте. Второго ребенка – 8-летнего парня забрали в больницу. У него закрытый перелом тазобедренного сустава.

26 декабря в Броварском районе Киева водитель ВАЗ-2115 на большой скорости влетел в BMW X5. Первое авто от удара вспыхнуло. Его пассажиры получили травмы ног и оказались в огне. Однако люди помогли им выбраться из машины.

26 декабря на трассе Одесса – Николаев произошла авария. Там микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в легковушку BMW. Микроавтобус перевернулся – пострадало 6 пассажиров.

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