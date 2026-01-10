"Приедем и заберем тебя": сын Кадырова угрожает Зеленскому похищением по сценарию Мадуро
- Сын Кадырова пригрозил похищением Зеленского по приказу отца или Путина, по аналогии с арестом Мадуро.
- 18-летний Адам Кадыров заявил, что готов привезти Зеленского в Грозный как военного преступника.
Сын Кадырова пригрозил президенту Зеленскому похищением по сценарию Мадуро и передачей в Грозный. Он заявил, что сделает это, если "прикажет отец или Путин".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание ASTRA и "Известия Чеченской республики".
Как угрожал сын Кадырова Зеленскому?
Адаму Кадырову всего 18 лет.
Он сейчас является помощником главы Чечни и секретарем совета безопасности Чеченской республики.
Сын Кадырова заявил, что задержит Зеленского "по аналогии с задержанием американскими службами президента Венесуэлы Николаса Мадуро".
Если верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде и это лишь вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая не нужна ее хозяевам,
- цитируют Кадырова чеченские СМИ.
Он также якобы заявил, что угрожал Зеленскому привезти его в Грозный "не как президента, а как военного преступника".
"И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить", – пересказывают СМИ слова 18-летнего парня.
Что предшествовало?
Президент Зеленский на днях сказал, что США могли бы осуществить операцию против Кадырова, подобную той, что была против Мадуро. Он предположил, что, возможно, Путин тогда задумается.
После этого Кадыров резко отреагировал на слова украинского президента. Он забросал Зеленского оскорблениями, отметив, что "скоморох робко намекнул" на возможность похищения его властями США.