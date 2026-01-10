Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание ASTRA и "Известия Чеченской республики".

Как угрожал сын Кадырова Зеленскому?

Адаму Кадырову всего 18 лет.

Он сейчас является помощником главы Чечни и секретарем совета безопасности Чеченской республики.

Сын Кадырова заявил, что задержит Зеленского "по аналогии с задержанием американскими службами президента Венесуэлы Николаса Мадуро".

Если верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде и это лишь вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая не нужна ее хозяевам,

- цитируют Кадырова чеченские СМИ.

Он также якобы заявил, что угрожал Зеленскому привезти его в Грозный "не как президента, а как военного преступника".

"И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить", – пересказывают СМИ слова 18-летнего парня.

Что предшествовало?