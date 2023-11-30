Так выглядит геополитический прогноз здорового человека. Но в России здоровых мало.

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Настоящее и будущее россиян

Поэтому у России будет совсем другое будущее, которое плавно становится настоящим с постепенным перетоком в: "А что, было как-то иначе?".

Их настоящее – это когда жителя Москвы с инвалидностью арестовали на десять суток за надпись "Нет войне" на снегу. Некий Дмитрий Федоров был задержан полицейскими в центре Москвы при выходе из парка Горького, куда он пришел покататься на коньках. Надпись "Нет войне" он сделал пальцем на заснеженном турникете.

Их будущее – это подонок Адам Кадыров, которому вручают награду за наградой, а с недавних пор его еще и назначили "куратором" (чтобы это не означало) батальона имени шейха Масуда. Этот урод и есть новое, свежее и активное поколение, которое поведет Россию вперед. Такие ублюдки – разум, честь и совесть новой эпохи территории России.

Заметьте С западной цивилизацией что-то не так, если ее каждый раз должна спасать горстка спартанцев

Это можно разрушить, от этого можно закрыться, с этим можно смириться – есть разные варианты, как с этим дном сосуществовать. К сожалению, индивидуального выбора здесь мало. Нужно коллективное решение. У нас оно есть. Вот только Запад как-то дозревает к пониманию…