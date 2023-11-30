Такий вигляд має геополітичний прогноз здорової людини. Але у Росії здорових мало.

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Теперішнє та майбутнє росіян

Тому у Росії буде зовсім інше майбутнє, що плавно стає сьогоденням із поступовим перетіканням в: "А що, було якось інакше?".

Їхнє теперішнє – це коли жителя Москви з інвалідністю заарештували на десять діб за напис "Ні війні" на снігу. Якийсь Дмітрій Федоров був затриманий поліцейськими в центрі Москви при виході з парку Горького, куди він прийшов покататися на ковзанах. Напис "Ні війні" він зробив пальцем на засніженому турнікеті.

Їхнє майбутнє – це виродок Адам Кадиров, якому вручають нагороду за нагородою, а віднедавна його ще й призначили "куратором" (щоб це не означало) батальйону імені шейха Масуда. Цей виродок і є нове, свіже, та активне покоління, яке поведе Росію вперед. Такі виродки – розум, честь та совість нової епохи території Росії.

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Це можна зруйнувати, від цього можна закритися, з цим можна змиритися – є різні варіанти, як з цим дном співіснувати. На жаль, індивідуального вибору тут замало. Потрібне колективне рішення. В нас воно є. От тільки Захід якось дозріває до розуміння…