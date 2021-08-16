Фото на фоне Московского госуниверситета имени Ломоносова он подписал словами о своих мечтах. О соответствующих сообщениях на странице Артема сообщила украинская журналистка.

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Сын нардепа Юрия Аристова развлекался в Москве

В инстаграме Артема есть даже закрепленный сториз с 2019 года под названием "MOSCOW". Там юноша снимает видео, как он приехал в Москву, о его приключениях и отдыхе, а также о том, как ему грустно уезжать из страны.



Артем опубликовал историю своих московских приключений в сториз / Скриншот из инстаграма

Ярослава Коба написала также, что сын нардепа регулярно заходит в российскую соцсеть "Вконтакте", где следит за российским политиком Дмитрием Медведевым.

Текст публикации Ярославы Кобы:

Сын депутата "СН" и главы бюджетного комитета Юрия Аристова любит бывшего президента России Дмитрия Медведева, Москву и все российское. Ведет блог в запрещенной сети Вконтакте, где постоянно лайкает российских политиков.

А еще – гоняет по улицам столицы со скоростью 140 километров в час и работает в компании отца – Atlantic Umma.

Интересно, как все это прокомментирует Аристов и будет ли рассказывать о Хэллоуине, так как в свое время уже это делал Порошенко о своем сыне?

Для подтверждения Коба опубликовала скриншоты со страниц Артема и его предпочтений / Фейсбук Ярославы Кобы

В то же время, по состоянию на 15 часов 16 августа, в его инстаграме уже нет фото на Красной площади на фоне Кремля. Также нет инфомации о том, что он работает менеджером у отца в компании Atlantic Umma.



На странице больше нет информации о работе в компании / Скриншот со страницы в инстаграме

Правда он оставил в сториз упоминания о своем отдыхе в Москве. В конце сториз он даже якобы жалеет, что нужно возвращаться назад.

Артем опубликовал фото и видео своих приключений в Москве / Скриншоты из инстаграма

Фото на фоне местного унивеситета он подписал словами: "Не думайте о мечтах как о несбыточном. Представляйте, как они сбываются и вы становитесь лучше вместе с ними".

Катался по Киеву со скоростью 140 километов в час

Артем действительно катался со скоростью 140 километров в час в Киеве. Об этом в феврале 2021 года писал "Обозреватель". Артем тогда сам опубликовал видео, где видна скорость движения.

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