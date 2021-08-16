Фото на фоне Московского госуниверситета имени Ломоносова он подписал словами о своих мечтах. О соответствующих сообщениях на странице Артема сообщила украинская журналистка.
К теме Сами валите с моей страны, – адвокат-любительница Шария возмутилась словами Зеленского
Сын нардепа Юрия Аристова развлекался в Москве
В инстаграме Артема есть даже закрепленный сториз с 2019 года под названием "MOSCOW". Там юноша снимает видео, как он приехал в Москву, о его приключениях и отдыхе, а также о том, как ему грустно уезжать из страны.
Артем опубликовал историю своих московских приключений в сториз / Скриншот из инстаграма
Ярослава Коба написала также, что сын нардепа регулярно заходит в российскую соцсеть "Вконтакте", где следит за российским политиком Дмитрием Медведевым.
Текст публикации Ярославы Кобы:
Сын депутата "СН" и главы бюджетного комитета Юрия Аристова любит бывшего президента России Дмитрия Медведева, Москву и все российское. Ведет блог в запрещенной сети Вконтакте, где постоянно лайкает российских политиков.
А еще – гоняет по улицам столицы со скоростью 140 километров в час и работает в компании отца – Atlantic Umma.
Интересно, как все это прокомментирует Аристов и будет ли рассказывать о Хэллоуине, так как в свое время уже это делал Порошенко о своем сыне?
Для подтверждения Коба опубликовала скриншоты со страниц Артема и его предпочтений / Фейсбук Ярославы Кобы
В то же время, по состоянию на 15 часов 16 августа, в его инстаграме уже нет фото на Красной площади на фоне Кремля. Также нет инфомации о том, что он работает менеджером у отца в компании Atlantic Umma.
На странице больше нет информации о работе в компании / Скриншот со страницы в инстаграме
Правда он оставил в сториз упоминания о своем отдыхе в Москве. В конце сториз он даже якобы жалеет, что нужно возвращаться назад.
Артем опубликовал фото и видео своих приключений в Москве / Скриншоты из инстаграма
Фото на фоне местного унивеситета он подписал словами: "Не думайте о мечтах как о несбыточном. Представляйте, как они сбываются и вы становитесь лучше вместе с ними".
Катался по Киеву со скоростью 140 километов в час
Артем действительно катался со скоростью 140 километров в час в Киеве. Об этом в феврале 2021 года писал "Обозреватель". Артем тогда сам опубликовал видео, где видна скорость движения.
Последние подобные скандалы
- Киевскому адвокату Дарье Климович, похоже, не понравились инициативы президента Зеленского и языкового омбудсмена Креминя о выезде из страны тех людей, которым нравится Россия и не нравится украинизация. Ведь она записала видео со словами "Сами валите с моей страны".
- Организатор концерта Ани Лорак в Одессе медиа-магнат Артем Вознюк заявил, что "будет воевать за русский язык, если придется", а тех, кто выступает в поддержку украинского, называл "предателями гребаными".
- Киевская блогерша Анастасия Польских попала в скандал из-за высказываний об украинском языке. Лишь после того, как девушку уволили с работы, она решила извиниться.