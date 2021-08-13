Перед этим она процитировала слова президента и языкового омбудсмена. Соответствующее видео опубликовала на странице в фейсбуке своего адвокатского бюро "Климович и партнеры".

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Адвокат записала видео с критикой языкового закона и слов Зеленского

Киевская адвокат Дарья Климович процитировала слова Владимира Зеленского, который недавно сказал: "Кто не любит Украину – езжайте в Россию". Впоследствии – языкового омбудсмена Тараса Кременя: "Если вам не нравится языковой закон – езжайте в другую страну".

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Также она процитировала слова националистов "Чемодан. Вокзал. Россия" и слова нардепа, что "надо валить из этой страны". Речь идет о личной переписке нардепа от "Слуг народа" Анна Колесник, которую ранее обнародовало издание "Буквы".

После этого адкокат написала: "Сами валите из моей страны". Кстати, после этого адвокат записала видео, в котором рассказала, что якобы получила сообщения и звонки с угрозами.

Более того, в телеграмм-канале "Катарсис" написали, что муж Климович – якобы сторонник Шария. В фейсбуке мужчины по имени Александр Климович действительно есть репост видео Анатолия Шария. Последний является пророссийским блогером, которого СБУ подозревает в госизмене и даже объявила в розыск.

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