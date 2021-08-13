Перед цим вона процитувала слова президента та мовного омбудсмена. Відповідне відео опублікувала на сторінці у фейсбуці свого адвокатського бюро "Климович и партнеры".

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Адвокатка записала відео з критикою мовного закону та слів Зеленського

Київська адвокатка Дарина Климович процитувала слова Володимира Зеленського, який нещодавно сказав: "Хто не любить Україну – їдьте в Росію". Згодом – мовного омбудсмена Тараса Креміня: "Якщо вам не подобається мовний закон – їдьте в іншу країну".

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Також вона процитувала слова націоналістів "Валіза. Вокзал. Росія" та слова нардепки, що "треба валити з цієї країни". Мовиться про особисту переписку нардепки від "Слуг народу" Анна Колісник, яку раніше оприлюднило видання "Букви".

Після цього адкокатка написала: "Самі валіть з моєї країни". До речі, після цього адвокатка записала відео, у якому розповіла, що нібито отримала повідомлення та дзвінки з погрозами.

Ба більше, у телеграм-каналі "Катарсис" написали, що чоловік Климович – нібито прихильник Шарія. У фейсбуці чоловіка на ім'я Александр Климович справді є репост відео Анатолія Шарія. Останній є проросійським блогером, якого СБУ підозрює в держзраді та навіть оголосила в розшук.

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