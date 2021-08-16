Фото на фоні Московський держуніверситету імені Ломоносова він підписав словами про свої мрії. Про відповідні дописи на сторінці Артема повідомила українська журналістка.
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Син нардепа Юрія Арістова розважався у Москві
У інстаграмі Артема є навіть закреплена сторіз з 2019 року під назвою "MOSCOW". Там юнак знімає відео, як він приїхав у Москву, про його пригоди та відпочинок, а також про те, як йому сумно їхати з країни.
Артем опублікував історію своїх московських пригод у сторіз / Скриншот з інстаграму
Ярослава Коба написала також, що син нардепа регулярно заходить у російську соцмережу "Вконтакті", де стежить за російським політиком Дмитром Медведєвим.
Текст публікації Ярослави Коби:
Син депутата "СН" та голови бюджетного комітету Юрія Арістова любить колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, Москву та все російське. Веде блог в забороненій мережі Вконтакті де постійно лайкає російскіх політиків.
А ще – ганяє по вулицях столиці зі швидкістю 140 кілометрів на годину та працює в компанії тата – Atlantic Umma.
Цікаво, як все це прокоментує Арістов і чи буде розповідати про Хеллоуін, так як в свій час вже це робив Порошенко про свого сина?
Для підтвердження Коба опублікувала скриншоти зі сторінок Артема та його вподобань / фейсбук Ярослави Коби
Натомість, станом на 15 годину 16 серпня, у його інстаграмі вже немає фото на Червоній площі на фоні Кремля. Також немає інфомації про те, що він працює менеджером у батька в компанії Atlantic Umma.
На сторінці більше немає інформації про роботу в компанії / Скриншот зі сторінки в інстаграмі
Щоправда він залишив у сторіз згадки про свій відпочинок в Москві. Наприкінці сторіз він навіть нібито шкодує, що потрібно повертатись назад.
Артем опублікував фото та відео своїх пригод в Москві / Скриншоти з інстаграму
Фото на фоні місцевого унівеситету він підписав словами: "Не думайте про мрії як про нездійсненне. Уявляйте, як вони збуваються і ви стаєте кращі разом з ними".
Катався Києвом зі швидкістю 140 кілометів за годину
Артем справді катався зі швидкістю 140 кілометрів за годину в Києві. Про це у лютому 2021 року писав "Обозеватель". Артем тоді сам опублікував відео, де видно швидкість руху.
Останні подібні скандали
- Київській адвокатці Дар'ї Климович, схоже, не сподобались ініціативи президента Зеленського та мовного омбудсмена Креміня про виїзд з країни тих людей, яким подобається Росія і не подобається українізація. Адже вона записала відео зі словами "Сами валите с моей страны".
- Організатор концерту Ані Лорак в Одесі медіа-магнат Артем Вознюк заявив, що "буде воювати за російську мову, якщо доведеться", а тих, хто виступає на підтримку української, називав "зрадниками грьобаними".
- Київська блогерка Анастасія Польських потрапила у скандал через висловлювання про українську мову. Лише після того, як дівчину звільнили з роботи, вона вирішила вибачитися.