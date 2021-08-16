Фото на фоні Московський держуніверситету імені Ломоносова він підписав словами про свої мрії. Про відповідні дописи на сторінці Артема повідомила українська журналістка.

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Син нардепа Юрія Арістова розважався у Москві

У інстаграмі Артема є навіть закреплена сторіз з 2019 року під назвою "MOSCOW". Там юнак знімає відео, як він приїхав у Москву, про його пригоди та відпочинок, а також про те, як йому сумно їхати з країни.



Артем опублікував історію своїх московських пригод у сторіз / Скриншот з інстаграму

Ярослава Коба написала також, що син нардепа регулярно заходить у російську соцмережу "Вконтакті", де стежить за російським політиком Дмитром Медведєвим.

Текст публікації Ярослави Коби:

Син депутата "СН" та голови бюджетного комітету Юрія Арістова любить колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, Москву та все російське. Веде блог в забороненій мережі Вконтакті де постійно лайкає російскіх політиків.

А ще – ганяє по вулицях столиці зі швидкістю 140 кілометрів на годину та працює в компанії тата – Atlantic Umma.

Цікаво, як все це прокоментує Арістов і чи буде розповідати про Хеллоуін, так як в свій час вже це робив Порошенко про свого сина?

Для підтвердження Коба опублікувала скриншоти зі сторінок Артема та його вподобань / фейсбук Ярослави Коби

Натомість, станом на 15 годину 16 серпня, у його інстаграмі вже немає фото на Червоній площі на фоні Кремля. Також немає інфомації про те, що він працює менеджером у батька в компанії Atlantic Umma.



На сторінці більше немає інформації про роботу в компанії / Скриншот зі сторінки в інстаграмі

Щоправда він залишив у сторіз згадки про свій відпочинок в Москві. Наприкінці сторіз він навіть нібито шкодує, що потрібно повертатись назад.

Артем опублікував фото та відео своїх пригод в Москві / Скриншоти з інстаграму

Фото на фоні місцевого унівеситету він підписав словами: "Не думайте про мрії як про нездійсненне. Уявляйте, як вони збуваються і ви стаєте кращі разом з ними".

Катався Києвом зі швидкістю 140 кілометів за годину

Артем справді катався зі швидкістю 140 кілометрів за годину в Києві. Про це у лютому 2021 року писав "Обозеватель". Артем тоді сам опублікував відео, де видно швидкість руху.

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