Об этом глава Белого дома рассказал журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос об уместности таких подарков.

Как президент США прокомментировал ситуацию?

По словам Дональда Трампа, принимать подобные подарки вполне допустимо, ведь многие люди устраивают праздники за чужой счет.

Однако его сын Дональд Трамп-младший, мол, не захотел оставлять эти деньги себе и вернул их Умару Кремлеву.

Что известно о скандальном финансировании?

Ранее журналисты выяснили, что российский олигарх профинансировал масштабное празднование на Багамах.

Речь идет о сотнях тысяч долларов, за которые арендовали частный остров и устроили грандиозные фейерверки. Деньги поступали от структуры в Дубае, связанной с возглавляемой Кремлевым Международной боксерской ассоциацией.

Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, за который мы были и остаемся невероятно благодарны,

– заявила Беттина Андерсон, жена сына президента.

Она также добавила, что их семья не собирается извиняться за то, что у них есть друзья по всему миру.

Реакция властей США

Эта ситуация уже привлекла внимание американских законодателей. Демократ Роберт Гарсия инициировал расследование роли россиянина в организации торжества, направив соответствующие письма в Белый дом.

В то же время глава ФБР Кэш Патель во время слушаний в Сенате признался, что вообще не следил за этой историей.

Сообщения в СМИ не всегда точны,

– ответил чиновник на вопрос о потенциальной угрозе национальной безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что Умар Кремлев имеет тесные связи с российским диктатором и возглавляет IBA. Под его руководством эта спортивная организация лишилась признания Международного олимпийского комитета, перенесла свою деятельность в Москву и подписала спонсорские контракты с российским "Газпромом".

Также в Конгрессе США начали расследование о том, как семья Трампа может обогащаться благодаря близости к президенту.