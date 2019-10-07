03:58
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Сын Байдена получал в Украине 100 тысяч долларов в месяц, – Трамп

      26 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал непонятно большую зарплату в украинской компании Burisma.

      По словам американского лидера, теперь он должен изучить вопрос о возможной коррупции связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma.

      Актуально: Зеленский: Трамп требовал от меня расследование Байдена в обмен на встречу

      Поэтому в своем твиттере Трамп заявил, что Хантер Байден получал 100 тысяч долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".

      Также глава Белого дома заявил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".

      Джо сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а потом появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером,
      – написал Трамп.

      Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
      На Донбассе из пулемета расстреляли украинского военного: что о нем известно
      6 октября
      580
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости США Джозеф Байден Дональд Трамп Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампа
      6 октября , 22:30 Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампа
      Ірина Вихрущ 477
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 октября , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 378
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 509
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 октября , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 132
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 506
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук