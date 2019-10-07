Сын Байдена получал в Украине 100 тысяч долларов в месяц, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал непонятно большую зарплату в украинской компании Burisma.

По словам американского лидера, теперь он должен изучить вопрос о возможной коррупции связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma.

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Поэтому в своем твиттере Трамп заявил, что Хантер Байден получал 100 тысяч долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".

Также глава Белого дома заявил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".

Джо сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а потом появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером,

– написал Трамп.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $100,000 a month (Plus,Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019

Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.