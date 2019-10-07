Сын Байдена получал в Украине 100 тысяч долларов в месяц, – Трамп
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал непонятно большую зарплату в украинской компании Burisma.
По словам американского лидера, теперь он должен изучить вопрос о возможной коррупции связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma.
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Поэтому в своем твиттере Трамп заявил, что Хантер Байден получал 100 тысяч долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".
Также глава Белого дома заявил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".
Джо сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а потом появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером,
– написал Трамп.
Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США) – читайте в материале 24 канала.
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