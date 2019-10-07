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      Син Байдена отримував в Україні 100 тисяч доларів на місяць, – Трамп

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена отримував незрозуміло велику зарплату в українській компанії Burisma.

      За словами американського лідера, тепер він повинен вивчити питання щодо можливої корупції пов'язаної з сином колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma.

      Актуально: Зеленський: Трамп не вимагав від мене розслідування щодо Байдена в обмін на зустріч

      Відтак у своєму твітері Трампа, Гантер Байден отримував 100 тисяч доларів на місяць від української компанії, "хоча у нього не було досвіду в енергетиці".

      Також очільник Білого дому заявив, що Байден начебто отримав 1,5 мільярди доларів від Китаю, "попри відсутність досвіду й без видимої причини".

      Джо сказав, що не мав жодних справ з українською компанією, а потім з'явилося фото, де він грає в гольф з босом компанії і Гантером,
      – написав Трамп.

      Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      6 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Джозеф Байден Новини США
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