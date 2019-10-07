Син Байдена отримував в Україні 100 тисяч доларів на місяць, – Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена отримував незрозуміло велику зарплату в українській компанії Burisma.

За словами американського лідера, тепер він повинен вивчити питання щодо можливої корупції пов'язаної з сином колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma.

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Відтак у своєму твітері Трампа, Гантер Байден отримував 100 тисяч доларів на місяць від української компанії, "хоча у нього не було досвіду в енергетиці".

Також очільник Білого дому заявив, що Байден начебто отримав 1,5 мільярди доларів від Китаю, "попри відсутність досвіду й без видимої причини".

Джо сказав, що не мав жодних справ з українською компанією, а потім з'явилося фото, де він грає в гольф з босом компанії і Гантером,

– написав Трамп.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $100,000 a month (Plus,Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.