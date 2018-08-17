Сын главы СБУ нашел новую работу в прокуратуре

Сын главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Олег Грицак стал заместителем прокурора Полтавской области.

Информация об этом назначении появилась на официальном сайте ГПУ.

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Так, новоназначенный прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов получил двух новых заместителей – Олега Грицака и Андрея Глушко.

Грицак-младший уже имеет опыт работы в органах прокуратуры. Ранее он работал заместителем прокурора Святошинского района Киева, впоследствии занимал должность в военной прокуратуре Центрального региона Украины и был заместителем начальника управления в уголовном производстве в прокуратуре Киевской области.

Напомним, во время назначения Василия Грицака на должность председателя СБУ в июне 2015-го разгорелся скандал из-за того, что он и его семья не могли объяснить источники доходов в своих декларациях.