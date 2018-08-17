Син голови СБУ знайшов нову роботу у прокуратурі

Син голови Служби безпеки України Василя Грицака Олег Грицак став заступником прокурора Полтавської області.

Інформація про це призначення з'явилась на офіційному сайті ГПУ.

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Так, новопризначений прокурор Полтавської області Дмитро Чибісов отримав двох нових заступників – Олега Грицака та Андрія Глушка.

Грицак-молодший уже має досвід роботи в органах прокуратури. Раніше він працював заступником прокурора Святошинського району Києва, згодом займав посаду у військовій прокуратурі Центрального регіону України та був заступником начальника управління у кримінальному провадженні в прокуратурі Київської області.

Нагадаємо, під час призначення Василя Грицака на посаду голови СБУ у червні 2015-го розгорівся скандал через те, що він та його родина не могли пояснити джерел доходів у своїх деклараціях.