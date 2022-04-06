Сынок пророссийской пропагандистки скрывается от призыва в Париже

Новости из мира уродов. Получил информацию, что Наташа Влащенко прячет за границей своего взрослого сына, который нелегально пересек украинскую границу через 2 – 3 недели после начала войны.

Преступление

Сына зовут Сергей, он известен как пиарщик депутата от ОПЗЖ Столара.

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Сергей Влащенко женат, имеет двоих детей, то есть возраст у него вполне призывной.

По данным моих источников, сейчас он вместе с Наташей и семьей скрывается в Париже на Rue du Louvre и активно занимается оформлением беженства.

Наказание

Таким образом, сын Влащенко должен нести ответственность как за незаконное пересечение государственной границы, так и за бегство за границу военнообязанного в военное время.

Ответственность за это преступление в ближайшее время будет принята парламентом, закон будет предусматривать до 10 лет тюрьмы.

Я прослежу, чтобы он был объявлен в розыск, как и ряд других персонажей.

А вы дальше слушайте Наташу, которая обязательно расскажет вам из Парижа, как правильно любить Родину, но никогда не расскажет, почему она бросила ее во время войны и как воспитала сцыкуна.

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