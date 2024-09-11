Если это действительно правда, то это несчастные дети, которые живут за закрытыми высокими заборами, с большим количеством ограничений, сказал 24 Каналу основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. Однако он отметил, что содержание этих материалов вызывает много вопросов.

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Эти дети обречены на несчастье

Как отметил Осечкин, до конца не понятно, на чем базируются расследования и какие документы стали его основой. К тому же не исключено, что это может быть какая-то психологическая спецоперация.

В то же время центр "Досье", который проводил расследование, заверил, что источник, от которого они узнали о жизни сыновей Путина, проверен и действительно работает в его резиденциях.

Диктатору Путину уже 70 лет, но российская пропаганда периодически работает на то, чтобы делать из него мачо, который в "расцвете сил" и имеет маленьких детей. Поэтому, в целом для образа Путина эта публикация выгодна.

Идет борьба на электоральный эффект для того, чтобы на него женщины смотрели, как на мужчину, который может стать отцом. Однако счастливой жизни Путин не дал ни своему народу, ни женщинам, с которыми встречался. Сплошные разводы, дети от разных браков,

– сказал основатель Gulagu.net.

По его словам, если глава Кремля действительно имеет малолетних сыновей Ивана и Владимира, то они имеют несчастную жизнь. Ведь это мальчики, у которых нет отца, который мог бы поиграть с ними в футбол, а есть диктатор, который совершает страшные преступления.

Опыт показывает, что дети и внуки предшественников Путина, которые руководили Россией и СССР, были несчастны. Большинство из них просто пытались уехать из страны. Вероятно, сыновей военного преступника ждет такое же будущее после депутинизации.

Президенты демократических стран всю жизнь живут с женами, имеют взрослых детей, внуков. Все понятно и прозрачно. Наоборот это вызывает поддержку и любовь избирателей. Путин же все прячет,

– добавил Осечкин.

В расследовании говорится о том, что сыновья российского диктатора живут под высоким уровнем защиты: имеют документы прикрытия, отдельные самолеты, не посещают детские сады и школы, а учатся в резиденциях с гувернерами. Ребята живут в главном доме вместе с родителями, а обслуживающий персонал – в отдельных домах поблизости.

Также Путин имеет двух дочерей Марию и Екатерину, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой, с которой они познакомились во время учебы в Ленинградском государственном университете.