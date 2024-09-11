Якщо це дійсно правда, то це нещасні діти, які живуть за зачиненими високими заборами, з великою кількістю обмежень, сказав 24 Каналу засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін. Проте він зауважив, що зміст цих матеріалів викликає багато питань.

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Ці діти приречені на нещастя

Як зазначив Осєчкін, до кінця не зрозуміло, на чому базуються розслідування та які документи стали його основою. До того ж не виключено, що це може бути якась психологічна спецоперація.

Водночас центр "Досье", який проводив розслідування, запевнив, що джерело, від якого вони дізналися про життя синів Путіна, перевірене та справді працює у його резиденціях.

Диктатору Путіну вже 70 років, але російська пропаганда періодично працює на те, щоб робити з нього мачо, який у "розквіті сил" й має маленьких дітей. Тож, загалом для образу Путіна ця публікація вигідна.

Йде боротьба на електоральний ефект для того, щоб на нього жінки дивилися, як на чоловіка, який може стати батьком. Однак щасливого життя Путін не дав ні своєму народу, ні жінкам, з якими зустрічався. Суцільні розлучення, діти від різних шлюбів,

– мовив засновник Gulagu.net.

За його словами, якщо глава Кремля дійсно має малолітніх синів Івана та Владіміра, то вони мають нещасне життя. Адже це хлопчики, у яких немає батька, який міг би пограти з ними у футбол, а є диктатор, який робить страшні злочини.

Досвід показує, що діти й внуки попередників Путіна, які керували Росією та СРСР, були нещасні. Більшість з них просто намагалися виїхати з країни. Ймовірно, на синів воєнного злочинця чекає таке саме майбутнє після депутинізації.

Президенти демократичних країн все життя живуть з дружинами, мають дорослих дітей, онуків. Все зрозуміло й прозоро. Навпаки це викликає підтримку й любов виборців. Путін же все ховає,

– додав Осєчкін.

У розслідуванні йдеться про те, що сини російського диктатора живуть під високим рівнем захисту: мають документи прикриття, окремі літаки, не відвідують дитячі садки та школи, а навчаються у резиденціях з гувернерами. Хлопці мешкають у головному будинку разом з батьками, а обслуговуючий персонал – в окремих будинках поблизу.

Також Путін має двох доньок Марію та Єкатєріну, народжених у його шлюбі з Людмілой Шкребнєвой, з якою вони познайомилися під час навчання у Ленінградському державному університеті.