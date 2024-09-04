Раніше у мережі лунали домисли, що Путін має трьох дітей від Кабаєвої, проте розслідування спростовує це. Центр "Досье" запевняє, що джерело, від якого вони дізналися про життя синів Путіна, перевірене і справді працює у його резиденціях.

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Як живуть Іван та Владімір Путіни

Їх не можна знайти в державних базах даних, з дитинства вони мають документи прикриття, які в основному роблять для розвідників і людей під держзахитом. Їхні дати народження знають лише найближчі родичі. Вони не літають звичайними рейсами, мають окремі літаки. Вони не відвідують дитячі садки та школи, їм наймають гувернерів. Вони живуть у резиденціях під охороною ФСТ, ходять на яхтах і їздять бронепоїздом, майже не спілкуються з однолітками і рідко бачать батька. Вони – сини Володимира Путіна,

– пишуть журналісти "Досьє".

Як пише видання, першого сина Аліна Кабаєва у 2015 році у швейцарському Лугано. Другий хлопчик народився вже у Росії, але під наглядом тієї ж самої лікарки зі Швейцарії, яка вела і першу вагітність обраниці Путіна

Сини Путіна не відвідують дитячі садки та школи. І на Валдаї, і в поїздках обслуговуючий персонал живе поблизу дітей. Іван і Володимир мешкають у головному будинку з батьками, а їхні гувернери та тренери – в окремих будинках. Під заняття ж відведені спеціальні будівлі поблизу. Але пішки ніхто не пересувається: у братів свої машини з водіями, у вчителів та прислуги – окремі автомобілі.

Приблизно у 8 – 9 ранку хлопців привозять до вчителів та нянь, і вони разом снідають. Далі на Івана та Владіміра чекають заняття по 30 – 45 хвилин, після чого ті йдуть гратися. У розпорядженні у дітей на Валдаї – два поні, кролики та сенбернар, за яким наглядають два кінологи з ФСО.

Також сини Путіна мають велику колекцію конструкторів Lego та iPad – не лише для ігор, а й для занять з відеозв'язку. Близько полудня діти їдять, потім денний сон, а після пробудження – заняття та спорт. Після 8-ї вечора дітей забирають водії, і вони майже відразу вирушають спати.

Інколи в резиденції з'являються й інші діти – зачасту друзів Аліни Кабаєвої. Зазвичай вони бувають на Валдаї на свята, проте деякі з них приїжджають частіше. Іноді вечорами Путін приділяє дітям час. Зокрема, він грає зі старшим сином у хокей на майданчику, який спеціально там збудований. Якщо заплановано гру за участю Путіна, то на лід виходять лише батько, Іван та співробітники ФСО.