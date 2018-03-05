Сыну заместителя министра сообщили о подозрении в разбойном нападении: детали

Сын первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаилу сообщили о подозрении в деле о разбойном нападении на курьера в Киеве.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

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Отмечается, что парню сообщено о подозрении по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм).

Подозрение Михаилу Ковтунцу вручили в субботу, 3 марта, когда он самостоятельно пришел по вызову к следователю.

В прокуратуре добавили, что сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения, которое планируется осуществить на этой неделе.

Ранее стало известно, что сын заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаил является фигурантом дела о разбойном нападении на курьера. Тогда сообщалось, что двоим лицам в деле уже сообщено о подозрении.

Напомним, ранее стало известно, что сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца Михаил принял участие в разбойном нападении на курьера одного из интернет-магазинов. Целью парня и двоих его предполагаемых сообщников был мобильный телефон Iphone 8+.