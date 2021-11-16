Дело в том, что раньше для промышленности использовали товары с территории Украины. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Казанский: оккупированные территории – в проигрышной позиции

По его словам, это был либо импортный товар, либо украинское сырье для производства. Оно было дешевле и качественнее.

Сейчас они получают сырье исключительно из России. Они (оккупированные территории – 24 канал), по сравнению с российскими производителями, в проигрышной позиции,

– подчеркнул Казанский.

Он пояснил, что товары, которые производят на территории оккупированного Донбасса, являются не конкурентоспособными по сравнению с российскими товарами.

Парадоксальная ситуация

Казанский привел пример металлургию. Ранее ее производили из руды, которую добывали в соседней, Днепропетровской области. Там была очень удачная логистика – фактически это одно из мест в мире, где залегает уголь и руда очень близко.

Эту логистику сломали. Везут руду из России, с Урала – тысячи километров,

– сказал журналист.

Такая ситуация и с углем. Несмотря на то, что Донбасс – это территория, где добывают уголь, но линия разграничения разделила горючее ископаемое.

Энергетический уголь, антрациты, которые нужны для электростанций - на неподконтрольной территории, поэтому нам его не хватает. А на нашей территории – тот уголь, который используют для металлургии.

Казанский рассказал об упадке производства на Донбассе: смотрите видео

Путин приравнял товары с оккупированных территорий к российским