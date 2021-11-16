Річ у тому, що раніше для промисловості використовували товари з території України. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Казанський: Окуповані території – у програшній позиції
За його словами, це був або імпортний товар, або українська сировина для виробництва. Вона була дешевшою і якіснішою.
Зараз вони отримують сировину винятково з Росії. Вони (окуповані території – 24 канал), у порівнянні з російськими виробниками, у програшній позиції,
– наголосив Казанський.
Він пояснив, що товари, які виробляють на території окупованого Донбасу, є не конкурентоздатними, порівнюючи з російськими товарами.
Парадоксальна ситуація
Казанський навів приклад металургію. Раніше її виробляли з руди, яку видобували у сусідній, Дніпропетровській області. Там була дуже вдала логістика – фактично це одне із місць у світі, де залягає вугілля і руда дуже близько.
Цю логістику зламали. Везуть руду з Росії, з Уралу – тисячі кілометрів,
– сказав журналіст.
Така ситуація і з вугіллям. Попри те, що Донбас – це територія, де видобувають вугілля, але лінія розмежування поділила горючу копалину.
Енергетичне вугілля, антрацити, які потрібні для електростанцій – на непідконтрольній території, тому нам його не вистачає. А на нашій території – те вугілля, яке використовують для металургії.
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Путін прирівняв товари з окупованих територій до російських
- Кремль офіційно дозволив закуповувати товари в окупованих Росією українських територіях. Володимир Путін доручив прирівняти товари з окупованих частин Донецької та Луганських областей до російських.
- Відтак окуповані райони нашої держави зможуть брати участь у тендерних процедурах на постачання товарів, які фінансують з державного бюджету Росії.
- Також уряд держави-окупанта має визнати сертифікати походження товарів з окупованих територій та пункти пропуску, через які їх далі поставлятимуть до Росії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розцінює відповідні дії як грубе втручання у внутрішні справи України. Свою ноту протесту Україна вже направила до Росії.
- Кулеба очікує на реакцію від Франції та Німеччини, а саме – на засудження таких дій Путіна.