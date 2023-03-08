"Гнать врага к границе да еще и пинка дать": Сырский снова посетил Бахмут

Командующий Сухопутными Воинами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 8 марта снова приехал в Бахмут, где идут самые ожесточенные бои. Он наградил украинских защитников.

Сырский подчеркнул, что силы обороны работают. Гордятся каждым воином и командиром.

Кстати говоря Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, – Сырский

Командующий отметил, что лозунг "Героям Слава" – это слава защитникам, потому что нет точки, которая горячее, чем у Бахмута.

Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока приводит к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации на этой войне,

– отметил Сырский.

Он добавил, что все заинтересованы в том, чтобы "дать пинка" врагу и гнать его к границе или дальше.

Сырский наградил военных в Бахмуте: видео

Предыдущие визиты Сырского в Бахмут

Командующий Сухопутными войсками ВСУ 5 марта также посетил части, осуществляющие оборону Бахмута и на подступах к городу. По его словам, бои достигли самого высокого уровня напряжения. Он рассказал, что враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера", но наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения.

Это был его третий визит в Бахмут за последние дни. Перед этим Сырский приезжал 3 марта и 25 февраля.