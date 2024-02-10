Об этом пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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"До вчерашнего назначения Главнокомандующим ВСУ Александр Сырский возглавлял Сухопутные войска. Ему в частности приписывают ряд успешных операций. Среди них: Киевская и Харьковская операции, а также несколько менее масштабных. Они показали, что он умеет достигать результата и в обороне, и в наступлении. Эти операции могли стать решающим рычагом, который склонил Зеленского к этой кандидатуре", – отмечает Голобуцкий.

Он напоминает, что Сырский в 2014 году возглавил штаб АТО и координировал выход украинских защитников из Дебальцево. С 2016-го он стал председателем Объединенного оперативного штаба ВСУ, а с 2017 – командиром всей Антитеррористической операции на востоке Украины. Еще через два года Сырского назначили командующим Сухопутных войск, а вскоре и начальником Генштаба. То есть, Сырский прошел все командные военные ступени в своей карьере.

"Это 100% боевой генерал, хорошо знаком со стандартами НАТО, потому что еще в 2013 году в штаб-квартире НАТО от имени Минобороны обсуждал изменения в украинской армии", – добавляет эксперт.

Особенно Сырский отличился во время обороны Киева. "Она принесла ему звание "Героя Украины". Затем была долговременная оборона Северодонецка и успешное контрнаступление на Харьковщине, освобождение Херсона. Он не боится принимать решения и умеет выбирать лучшую тактику боя, как быстрые маневры или тактика малых подразделений на Харьковщине. Есть надежда, что Сырский выберет дальнейшую стратегию войны, которая принесет успех", – резюмирует эксперт.