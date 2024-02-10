Про це пише політичний експерт Олексій Голобуцький.

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"До вчорашнього призначення Головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський очолював Сухопутні війська. Йому зокрема приписують ряд успішних операцій. Серед них: Київська та Харківська операції, а також кілька менш масштабних. Вони показали, що він вміє досягати результату і в обороні, і в наступі. Ці операції могли стати вирішальним важелем, який схилив Зеленського до цієї кандидатури", – зазначає Голобуцький.

Він нагадує, що Сирський у 2014 році очолив штаб АТО і координував вихід українських захисників із Дебальцевого. Із 2016-го він став головою Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, а з 2017 – командиром усієї Антитерористичної операції на сході України. Ще за два роки Сирського призначили командувачем Сухопутних військ, а незабаром і начальником Генштабу. Тобто, Сирський пройшов усі командні військові щаблі у своїй кар’єрі.

"Це 100% бойовий генерал, добре знайомий зі стандартами НАТО, бо ще у 2013 році у штаб-квартирі НАТО від імені Міноборони обговорював зміни в українській армії", – додає експерт.

Особливо Сирський відзначився під час оборони Києва. "Вона принесла йому звання "Героя України". Потім була довготривала оборона Сєвєродонецька і успішний контрнаступ на Харківщині, звільнення Херсон. Він не боїться приймати рішення та вміє обирати кращу тактику бою, як швидкі маневри чи тактика малих підрозділів на Харківщині. Є сподівання, що Сирський обере подальшу стратегію війни, яка принесе успіх", – резюмує експерт.