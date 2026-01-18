Провалена ли мобилизация в Украине: оценка Сырского

Главнокомандующий Александр Сырский оценил ход мобилизации. По его мнению, сейчас показатели намного лучше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского.

Что сказал Сырский о мобилизации?

По словам главкома, сейчас гораздо лучшие показатели, чем семь месяцев назад.

Сырский рассказал, что улучшились работа территориальных центров комплектования, отношение командиров, работа всех составляющих Сил обороны в плане обеспечения процесса комплектования частей и работы с людьми.

Относительно проблем, то главком подчеркнул: они прежде всего появляются "там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения".

Все, что касается комплектования, мобилизации, – очень чувствительная проблема для любых Вооруженных сил. Это тема, в которой нельзя оперировать просто цифрами. Потому что в определенной степени это влияет и на боеспособность войск, и на уровень осведомленности врага, потому что все следят за мобилизацией, результатами мобилизации, последствиями. Проблемы мобилизации враг использует во время своей информационной войны, и, к сожалению, иногда имеет успех,

– высказался он.

Сейчас государство имеет стабильные показатели в получении того количества личного состава, которое "планировали, например, в месяц".

Еще одним важным направлением является уменьшение уровня СЗЧ. Если меньше людей будут самовольно оставлять части, это даст "возможность дополнительного получения военнослужащих и уменьшение нагрузки в плане мобилизации".

Также Сырский согласился: лучшие показатели имеют бригады, которые активно развивают направление рекрутинга.

Главком уверен, что информационная кампания должна способствовать проведению мобилизации и повышению престижа Вооруженных сил.

У нас почему-то не освещают то, что мы удержали Купянск, освободили его, уничтожили огромное количество врагов там. Мы сорвали их наступательные кампании. 17 месяцев удерживаем Покровско-Мирноградскую агломерацию – с сентября позапрошлого года. Но постоянно идет какая-то искаженная информация,

– сетует Сырский на СМИ.

