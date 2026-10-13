"Не сыграли бы никакой роли": Сирский о том, почему перебросил ВСУ в Курск, а не под Покровск

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил решение провести Курскую операцию летом 2024 года. Он рассказал, почему украинское военное руководство решило не перебрасывать подразделения для усиления обороны Покровского направления.

Об этом Сырский рассказал в интервью украинской службе BBC.

Почему Украина начала Курскую операцию?

Летом 2024 года российская армия развернула наступательные действия сразу на 13 оперативных направлениях. На некоторых участках фронта противник имел превосходство в живой силе в 4,5–6 раз, а российская авиация доминировала в воздухе.

В таких условиях украинскому командованию нужно было сорвать планы России и заставить ее изменить распределение сил. После анализа всей линии фронта военное руководство выбрало Сумское направление, где изначально находилось около 26 тысяч российских военных.

Впоследствии Россия перебросила оттуда силы и средства на Харьковское направление, однако это не дало ей существенных преимуществ. Украинская операция в Курской области заставила противника реагировать на новую угрозу, а решение о ее проведении утвердил президент Украины.

В таких условиях, при господстве в воздухе российской авиации, мы тогда вступили в тяжелые оборонительные бои, и нам просто необходимо было сорвать планы противника, который имел столь существенное преимущество,

– сказал экс-главком.

По словам Сырского, в течение месяца Силы обороны Украины взяли под контроль 1273 квадратных километра российской территории. Российские войска были вынуждены прекратить наступление на большинстве оперативно-стратегических направлений, за исключением Покровского.

Кроме того, Россия перебросила на Курское направление около 70 тысяч военных, в частности десантников, морских пехотинцев и подготовленные мотострелковые подразделения.

Сырский подчеркнул, что Курская операция дала украинским войскам возможность подготовить резервы, восстановить боеспособность после тяжелых боев и отдохнуть. Он также отметил ее влияние на моральный дух украинских военных.

Почему эти силы не перебросили на Покровское направление?

Журналист спросил Сырского, не было ли целесообразнее направить ресурсы, затраченные на Курскую операцию, на усиление обороны Покровска, ведь российские войска в это время продвигались на востоке Украины.

Экс-главком ответил, что такое решение не принесло бы ожидаемого результата. В наступательной группировке в Курской области участвовали лишь три неполные бригады десантно-штурмовых войск и два штурмовых батальона. Остальные задействованные подразделения выполняли задачи во втором эшелоне и должны были закрепиться на занятой территории.

Две бригады готовились к операции в течение месяца, тогда как 95-я бригада перед этим вела тяжелые бои на Торецком направлении и имела ограниченное время для восстановления. Поэтому изначально только одна бригада наступала в полном составе, а к остальным постепенно привлекались дополнительные батальоны.

Если бы их задействовали на Покровском направлении, – а мы рассматриваем Покровское направление как два направления, Добропольское и Покровское, – то на этом направлении у россиян была сосредоточена почти стотысячная группировка войск, и эти две, а затем еще одна бригада, они бы не сыграли никакой роли, учитывая их техническое состояние,

– заявил Сырский.

В то же время на Курском направлении российская оборона была слабой. Подразделения, прикрывавшие государственную границу, состояли преимущественно из срочников, растянутых вдоль фронта на значительные расстояния.

Когда украинские войска начали наступление, Россия стала хаотично перебрасывать туда подразделения и сразу же вводить их в бой. Сырский отметил, что это сопровождалось значительными потерями российской армии. Согласно украинским данным, в отдельные дни соотношение потерь на Курском направлении составляло один к пяти в пользу украинских войск.