Об этом он сообщил в понедельник, 6 мая. В частности, опубликовал фотографии из боевых частей, в которых побывал.

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Сырский побывал на направлении главного удара противника

Главнокомандующий Сил обороны рассказал, что в связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника.

Он отметил, что именно здесь сосредоточены основные ударные силы оккупационной армии, которая пытается прорвать оборону украинских войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск.

Имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск. Наша задача в этих условиях – удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БпЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов,

– подчеркнул Сырский.

Кроме этого, Александр Сырский сообщил, что провел работу с командирами подразделений.

Роль и место офицера во все времена были определяющими в достижении успеха или поражения на поле боя. Невозможно командиру роты или батальона управлять боем за несколько километров от своих подразделений, и принимать взвешенные и адекватные решения на расстоянии, особенно, когда интенсивность боевых действий зашкаливает и есть высокий риск для жизни бойцов. Присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди подчиненных, их устойчивости, уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделение дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БпЛА.

Сырский выразил уверенность, что это поможет украинским подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери.

Также Главнокомандующий Сил обороны рассказал, что накануне профессионального праздника, Дня пехоты, вручил награды лучшим воинам, которые отличились в боях с оккупантами.

Главнокомандующий ВСУ работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях / Фото Александр Сырский

Какая ситуация на фронте: кратко