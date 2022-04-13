Александр Сырский отметил стойкость и храбрость харьковских защитников и поблагодарил бойцов, защищавших Киев, за несокрушимый боевой дух.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сырский поделился опытом обороны Киева с защитниками Харькова, сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Поддержать харьковских защитников вместе с командующим Сухопутными войсками ВСУ приехали и заместитель Руководителя ОП Украины Роман Машовец, командующий Нацгвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь и представители других составляющих Сил обороны.

Александр Сырский на встрече с харьковскими воинами / фото Генштаба ВСУ

В ходе встречи с командованием Сил обороны Харькова и представителями военно-гражданской администрации обсудили вопросы взаимодействия различных составляющих Сил обороны, совместной координации действий и обменялись опытом в организации обороны городов.

Хочу отметить стойкость и храбрость харьковских защитников и поблагодарить защитников города за несокрушимый боевой дух. Недавно мы отбросили врага от столицы, нанеся ему большие потери. Наш опыт в обороне Киева обязательно понадобится вам,

– сказал генерал-полковник Александр Сырский

Во время встречи с военнослужащими Сырский наградил лучших воинов ведомственными наградами, наградным оружием и ценными подарками Министерства обороны Украины, Генерального штаба и Сухопутных войск ВС Украины.

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