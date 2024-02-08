Командующий Сухопутных войск заслушал доклады о сложной ситуации на Бахмутском направлении. После этого вместе с бойцами принял важные решения, а также спланировали сценарии отпора врагу.

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Сырский в очередной раз посетил фронт

Оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском направлении. Так, враг пытается прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Также российские военные активно применяют дроны-камикадзе и средства радиоэлектронной борьбы.

В Сухопутных войсках отметили, что ситуация на этом участке напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах.

Командующий заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск. Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущения его продвижения вперед,

– сообщили в Сухопутных войсках.

Так, по результатам работы на Бахмутском направлении Сырский принял ряд решений. В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огневыми средствами. Во время общения с командирами Сырский отметил, что ключевой приоритет – сохранение жизни наших воинов и минимизация потерь.

Какая ситуация на Бахмутском направлении