Командующий Сухопутных войск заслушал доклады о сложной ситуации на Бахмутском направлении. После этого вместе с бойцами принял важные решения, а также спланировали сценарии отпора врагу.
Важно Все в радиусе 30 километров горит, – командир 3 ОШБр об ожесточенных боях на Бахмутском направлении
Сырский в очередной раз посетил фронт
Оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском направлении. Так, враг пытается прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Также российские военные активно применяют дроны-камикадзе и средства радиоэлектронной борьбы.
В Сухопутных войсках отметили, что ситуация на этом участке напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах.
Командующий заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск. Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущения его продвижения вперед,
– сообщили в Сухопутных войсках.
Так, по результатам работы на Бахмутском направлении Сырский принял ряд решений. В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огневыми средствами. Во время общения с командирами Сырский отметил, что ключевой приоритет – сохранение жизни наших воинов и минимизация потерь.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 8 российских атак. Враг атаковал неподалеку Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- Во время таких попыток атаковать, россияне несут немалые потери в личном составе и технике. Кроме того, те позиции, которые враг пытается захватить, уже полностью разрушены.
- Снайперы из команды "Призраки Бахмута" продолжают "минусовать" личный состав оккупантов. Недавно Сырский сообщил, что вблизи Ивановского украинские защитники ликвидировали 2 оккупантов на расстоянии 2 680 метров.