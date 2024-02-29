Ранее Сырский назвал задачи, которые стоят перед ВСУ. И речь идет не только об обороне.

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На что обращает внимание Сырский

Продолжаю работу в воинских частях, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях. Наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Враг несет значительные потери в живой силе и технике,

– написал главнокомандующий.

Он отметил: работая с командирами бригад, обращает основное внимание на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой, и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

Какая ситуация на фронте

Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш подробно рассказал о ситуации на Востоке. По его словам, россияне рвутся к Часовому Яру, а главной их целью является Купянск.

"Враг применяет свои резервы вблизи населенного пункта Терны, вблизи реки Черный Жеребец пытается выйти на барьерный рубеж, также в районе населенного пункта Синьковка. Основной целью противника остается Купянск", – сказал он.

А вот на Бахмутском направлении оккупанты наступают в районе Ивановского и Богдановки, причем бои там идут уже в черте города. Туда россияне стягивают резервы и тяжелую технику.

На Лиманско-Купянском направлении враг аккумулировал 122,5 тысячи личного состава, однако это количество сохраняется еще с осени прошлого года. Наши военные уже научились справляться с этим, но все это количество неизменно, потому что враг постоянно пополняет свои ранее утраченные силы,

– объяснил Евлаш.

Оккупанты восстанавливают батальоны в течение 3 – 7 дней, поэтому интенсивность боев бешеная. Все это делается специально, чтобы до выборов президента России показать "победы".

Силы обороны героически противостоят врагу. В районе города Часов Яр в Донецкой области построено несколько рубежей обороны, которые помогут сдерживать оккупантов в течение длительного времени и не позволят им быстро продвигаться. Что именно должно остановить врага – читайте здесь.