Раніше Сирський назвав завдання, які стоять перед ЗСУ. І йдеться не тільки про оборону.

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На що звертає увагу Сирський

Продовжую роботу у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці,

– написав головнокомандувач.

Він зазначив: працюючи з командирами бригад, звертає основну увагу на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася, та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.

Яка ситуація на фронті

Керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш докладно розповів про ситуацію на Сході. За його словами, росіяни рвуться до Часового Яру, а головною їх метою є Куп'янськ.

"Ворог застосовує свої резерви поблизу населеного пункту Терни, поблизу річки Чорний Жеребець намагається вийти на бар'єрний рубіж, також у районі населеного пункту Синьківка. Основною метою противника залишається Куп'янськ", – сказав він.

А от на Бахмутському напрямку окупанти наступають в районі Іванівського та Богданівки, причому бої там точаться уже в межах міста. Туди росіяни стягують резерви та важку техніку.

На Лимансько-Куп'янському напрямку ворог закумулював 122,5 тисячі особового складу, проте ця кількість зберігається ще з осені минулого року. Наші військові вже навчилися давати з цим раду, але вся ця кількість незмінна, бо ворог постійно поповнює свої раніше втрачені сили,

– пояснив Євлаш.

Окупанти відновлюють батальйони протягом 3 – 7 днів, тож інтенсивність боїв шалена. Усе це робиться спеціально, щоб до виборів президента Росії показати "перемоги".

Сили оборони героїчно протистоять ворогові. В районі міста Часів Яр у Донецькій області побудовано кілька рубежів оборони, які допоможуть стримувати окупантів протягом тривалого часу та не дозволять їм швидко просуватися. Що саме має зупинити ворога – читайте тут.