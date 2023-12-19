Враг преобладает как в личном составе, так и в вооружении, – Сырский о жестоких боях на Востоке

На Востоке продолжаются ожесточенные бои, ведь оккупанты не отказались от планов выйти на границы Донецкой области. Враг продолжает атаковать, несмотря на значительные потери в личном составе и технике.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает наступать. Впрочем, украинские защитники мужественно дают отпор врагу и удерживают свои позиции.

Смотрите также Россия готова завоевывать соседей, она не удовлетворится Украиной, – Госдеп США

Сложная ситуация на Востоке

Сырский подчеркнул, что Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков. На этом участке фронта оккупанты сосредоточивают основные усилия для ведения штурмовых действий, применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Сырский объяснил, что цель врага – выйти на границы Донецкой области, поэтому враг продолжает атаковать.

Цель врага на этом направлении ясна – это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области,

– сообщил Сырский.

Кроме того, противник перешел к постоянным атакам и на Лиманском направлении. Россияне пытаются атаковать позиции ВСУ по направлениям Макеевки и Тернов. Упорные бои ведутся и на Северском направлении. Сырский сообщил, что враг активно использует технику во время своих штурмов, которую ВСУ успешно уничтожают.

Не покидают оккупанты атаковать и на Купянском направлении. По словам Сырского, российские захватчики не прекращают ежедневных штурмов вблизи Синьковки. Как пояснил командующий Сухопутными войсками, оккупанты стремятся захватить Синьковку, чтобы создать плацдарм для наступательных операций на Купянск.

Сырский подчеркнул, что ситуация на Востоке сложная. Украинским защитникам приходится воевать с врагом, значительно превосходящим в количестве личного состава.

Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения по усилению обороны и уничтожению врага. Ряд решений по способам уничтожения врага мы с командирами приняли непосредственно в районах боевых действий,

– подчеркнул Сырский.

Оккупанты терпят безумные потери на Востоке

Во время активных наступательных операций оккупанты терпят немало потерь. По словам Сырского, только в течение первой половины декабря враг потерял около 8 000 военнослужащих в полосе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Оккупанты терпят также немалые потери и в технике. Так, Силы обороны уничтожили или повредили в первой половине декабря более 500 единиц вражеской техники, среди которых:

67 танков,

более ста боевых бронированных машин,

77 орудий и минометов разных калибров.

Сырский также отметил, что ВСУ, в отличие от агрессора, пытаются добиваться успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.

Наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций,

– заявил Сырский.