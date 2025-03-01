Главком Сырский заявил, что обычно он не вмешивается в работу командиров, но бывали исключения, передает 24 Канал со ссылкой на интервью генерала для ресурса "Бомбардир".

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"Я ответственен за все"

Главнокомандующий рассказал, что действительно работает и в штабах бригад с командирами, с должностными лицами, командующими. "Поэтому, что я несу полную ответственность за все, что происходит в районе операции и за успешные действия наших войск", – объяснил он.

В то же время Сырский отметил, что старается не вмешиваться в работу командиров. Он только может дать им совет или помощь.

Каждый командир ждет моего приезда потому, что они тогда решают непосредственно на месте все вопросы, связанные с обеспечением боеприпасами, материально-техническими средствами, резервами. Мы просто конструктивно обсуждаем все проблемы потому, что все выполняем одну задачу – это как можно успешно вести оборону, проводить наступательные действия, уничтожать врага,

– рассказал главнокомандующий.

Однако Сырский признал, что случались исключения. В частности, он вспомнил о критической ситуации, которая сложилась под Покровском. Тогда, по его словам, в результате невыполнения боевого распоряжения и неправильных действий со стороны командования образовалась в наших боевых расчетах брешь шириной до двух километров.

"Никаких решений не было принято и тогда мне действительно пришлось взять на себя командование и поставить задачу командиру бригады и командирам штурмовых подразделений, чтобы закрыть этот пробел и не допустить продвижения врага, чтобы он не вышел непосредственно в Покровск. Это был такой случай, но он исключение", – рассказал главком.