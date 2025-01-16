Сирский подключился онлайн и представил главнокомандующим НАТО стратегию ВСУ на 2025 год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Миссию Украины при НАТО.

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Какая стратегия у Украины на 2025 год

Сирский сообщил партнерам, какая оперативно-стратегическая обстановка на фронте. Также оценил планы России по продолжению войны и дал прогнозы относительно ее дальнейших действий.

Генерал представил союзникам стратегию действий Украины на 2025 год. Он отдельно отметил важность для Украины усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты критической инфраструктуры, а также возможности наносить удары по военным объектам вглубь территории России,

– говорится в сообщении.

Главком поблагодарил партнеров за поддержку в борьбе. В частности, за создание NSATU – специальной миссии НАТО по безопасности помощи и тренировок для Украины.

Он призвал государства – члены НАТО инвестировать в украинскую оборонную промышленность по датской модели, а также "предоставить дополнительную поддержку в подготовке военных, в частности, наряду с подготовкой за пределами Украины поддержать инициативу по проведению тренировок на украинских полигонах с привлечением инструкторов государств – членов Альянса".

Союзники подтвердили готовность оказывать необходимую помощь.