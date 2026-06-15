Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник на брифинге в Киеве, передает "24 Канал".

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Как работает новый механизм возвращения из СЗЧ?

Возвращение военнослужащих из СЗЧ стало одним из элементов первого этапа реформы комплектования. После запуска упрощенного механизма уже подано 80 рапортов на возвращение к службе, из которых 22 согласованы.

По его словам, часть военных уже прибыла в новые подразделения. В то же время Мстислав Баник отметил, что добровольцам больше не нужно проходить через военную службу правопорядка или батальоны резерва.

После подачи заявки и ее согласования военной частью у человека есть 72 часа, чтобы прибыть к месту службы. Для сопровождения участников программы работает отдельный колл-центр, который помогает на всех этапах возвращения.

В проект на данный момент вовлечено более 50 подразделений. По его мнению, военнослужащие, находившиеся в СЗЧ, могут стать эффективным пополнением для войска, поскольку уже имеют боевой опыт и базовую военную подготовку.

Им предлагают службу в подразделениях с высокими показателями боевой результативности и надлежащим уровнем обеспечения. Баник добавил, что перечень подразделений, участвующих в программе, будет обновляться ежемесячно.

Заместитель министра обороны пояснил, что в него будут включаться прежде всего воинские части, демонстрирующие лучшие результаты на поле боя, а также входящие в число самых эффективных подразделений Сил обороны.

Возвращение в СЗЧ у нас будет как раз с такой определенной белой лентой, когда человек может вернуться, и эта белая лента для полиции, для ВСП, для блокпостов всегда является подтверждением того, что этот человек находится в процессе возвращения из СЗЧ в войска,

– говорит чиновник.

Отметим, что в настоящее время ведомство фокусируется на комплектовании пехотных и штурмовых должностей. Поэтому вводятся различные виды контрактов для службы в ВСУ, ГУР, Государственной специальной службе транспорта, Нацгвардии, ГПСУ и СБУ.