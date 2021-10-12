Сжигание ископаемого топлива убивает нас, – в ВОЗ призвали спасти миллионы жизней
Источник:Открытое письмо ВОЗ
В ВОЗ призвали правительства стран как можно быстрее активизировать климатические действия. Это позволит спасти миллионы жизней.
В открытом письме сообщество здравоохранения (300 мировых организаций, представляющих 45 миллионов человек) призывает к реальным действиям, которые помогут преодолеть кризис. Обращение адресовали национальным лидерам и делегациям стран конференции COP26.
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Сжигание ископаемого топлива убивает нас. Изменение климата является самой большой угрозой для здоровья человека,
– говорится в сообщении.
В ВОЗ призывают трансформировать такие сектора:
- энергетику;
- финансы;
- транспорт.
В письме говорится, что польза от климатических мер для здоровья человечества значительно превышает затраты. По данным ВОЗ, примерно 24,3% от общего количества ежегодных смертей – вызваны экологическими рисками.
Прогноз ВОЗ относительно COVID-19
- Специалист по Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что человечество в ближайшее время преодолеет 60% пандемии коронавируса.
- В то же время конкретные прогнозы делать очень сложно, ведь могут возникнуть неожиданные факторы.
- В частности, преодоление пандемии может отсрочить появление новых штаммов коронавируса.
- Специалист призвала использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире.