Сжигание ископаемого топлива убивает нас, – в ВОЗ призвали спасти миллионы жизней

12 октября 2021 , 08:32
Читати новину українською

Источник:

Открытое письмо ВОЗ

В ВОЗ призвали правительства стран как можно быстрее активизировать климатические действия. Это позволит спасти миллионы жизней.

В открытом письме сообщество здравоохранения (300 мировых организаций, представляющих 45 миллионов человек) призывает к реальным действиям, которые помогут преодолеть кризис. Обращение адресовали национальным лидерам и делегациям стран конференции COP26.

Заметьте ООН прогнозирует глобальный водный кризис

Сжигание ископаемого топлива убивает нас. Изменение климата является самой большой угрозой для здоровья человека,
– говорится в сообщении.

В ВОЗ призывают трансформировать такие сектора:

  • энергетику;
  • финансы;
  • транспорт.

В письме говорится, что польза от климатических мер для здоровья человечества значительно превышает затраты. По данным ВОЗ, примерно 24,3% от общего количества ежегодных смертей – вызваны экологическими рисками.

Прогноз ВОЗ относительно COVID-19

  • Специалист по Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что человечество в ближайшее время преодолеет 60% пандемии коронавируса.
  • В то же время конкретные прогнозы делать очень сложно, ведь могут возникнуть неожиданные факторы.
  • В частности, преодоление пандемии может отсрочить появление новых штаммов коронавируса.
  • Специалист призвала использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире.
Автор: Мар'яна Бекало