Сжигание ископаемого топлива убивает нас, – в ВОЗ призвали спасти миллионы жизней

В ВОЗ призвали правительства стран как можно быстрее активизировать климатические действия. Это позволит спасти миллионы жизней.

В открытом письме сообщество здравоохранения (300 мировых организаций, представляющих 45 миллионов человек) призывает к реальным действиям, которые помогут преодолеть кризис. Обращение адресовали национальным лидерам и делегациям стран конференции COP26.

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Сжигание ископаемого топлива убивает нас. Изменение климата является самой большой угрозой для здоровья человека,

– говорится в сообщении.

В ВОЗ призывают трансформировать такие сектора:

энергетику;

финансы;

транспорт.

В письме говорится, что польза от климатических мер для здоровья человечества значительно превышает затраты. По данным ВОЗ, примерно 24,3% от общего количества ежегодных смертей – вызваны экологическими рисками.

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