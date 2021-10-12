У відкритому листі спільнота охорони здоров'я (300 світових організацій, які представляють 45 мільйонів людей) закликає до реальних дій, які допоможуть подолати кризу. Звернення адресували національним лідерам та делегаціям країн конференції COP26.

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Спалювання викопного палива вбиває нас. Зміна клімату є найбільшою загрозою для здоров'я людини,

– мовиться у повідомленні.

У ВООЗ закликають трансформувати такі сектори:

енергетику;

фінанси;

транспорт.

У листі мовиться, що користь від кліматичних заходів для здоров'я людства значно перевищує витрати. За даними ВООЗ, приблизно 24,3% від загальної кількості щорічних смертей – спричинені екологічними ризиками.

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