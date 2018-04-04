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Табачные гиганты распространяют фейк в отношении львовского производителя сигарет

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Табачные гиганты распространяют фейк в отношении львовского производителя сигарет

На этой неделе ряд достаточно уважаемых информационных ресурсов разместил публикации о том, что "Львовская табачная фабрика" (ЛТФ) в период с сентября 2017 г. по февраль 2018 г. не приобрела ни одной марки для производства сигарет и не платила акцизный налог.

Эта информация была распространена на основании ответа ГФС на депутатский запрос №114/7-821/1 от 02.03.18 г.

Но, как пояснили в пресс-службе "Винниковской табачной фабрики", ЛТФ и не могла получать акцизные марки.

Ведь больше года назад юридическое лицо ООО "Львовская табачная фабрика" прекратила существование. Производителю было возвращено историческое название – "Винниківська табачна фабрика" (ВТФ), образовано новое юридическое лицо, которое уплачивало акцизный налог и в установленном порядке получало акцизные марки.

По этому поводу пресс-служба "Винниковской табачной фабрики" заявила следующее: "нами были прочитаны некоторые нагло лживые материалы о том, что ЛТФ в 2017 г. не получила ни одной акцизной марки. Мы расцениваем это, как грязные методы конкуренции со стороны транснациональных корпораций Philip Morris, JTI,.А.Т. и монопольного дистрибьютора сигарет – компании "Тедіс". Они всеми правдами и не правдами уже четвертый год пытаются "протащить" через парламент введения минимальных цен на сигареты. По нашим подсчетам, если ВР примет эти предложения, то уже в этом году пачка сигарет будет стоить 26,5 грн., а в 2019 г. – больше 30 грн. Это приведет к стремительному подорожанию табачных изделий, сверхприбылям указанных субъектов и росту контрабанды сигарет в Украину.

"Винниківська табачная фабрика" последовательно выступает против этого и отстаивает методы честной конкуренции на рынке, что и не устраивает участников своеобразного картельного сговора крупных корпораций и крупнейшего дистрибьютора".

Кроме того, пресс-службой ВТФ были предоставлены материалы относительно уплаты в 2017 г. акцизного налога – почти 1,3 млрд. грн и более 360,5 млн. грн за первый квартал 2018 года.

Кстати, Винниковская фабрика сейчас стала крупнейшим налогоплательщиком в регионе, а прозрачность ведения всей деятельности подтверждена благодарностью Главного управления ГФС во Львовской области за подписью начальника управления Игоря Кондро "за высокий уровень налоговой культуры, добросовестное выполнение налоговых обязательств".

Как подчеркнули в пресс-службе ВТФ, это открытая информация и она хорошо известна конкурентам. Но упомянутый депутатский запрос намеренно касался приобретения акцизных марок уже закрытым юридическим лицом и именно за тот период, когда оно уже прекратило работать.

Это может быть сделано лишь с одной целью – очернить единственного в Украине национального производителя табачных изделий и является методом грязной конкуренции.

Теги: Новости Украины Новости Львова Государственная фискальная служба табак
Источник: 24 Канал
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