Такое заявление сделал заместитель главы комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Имомали Иброхимзода.

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Сейчас Таджикистан готов принять около 100 тысяч беженцев из Афганистана. Однако, как отметил Иброхимзода, в случае обострения ситуации, страна может принять еще больше беженцев.

Мы изучаем возможности приема афганских беженцев вместе с международными организациями,

– заявил чиновник.

Ожидается, что в ближайшее время в южных районах страны сдадут в эксплуатацию 2 специальных склада, где будут хранить:

палатки,

комплекты постели,

средства гигиены,

продукты питания для афганских беженцев.

Кроме того, Иброхимзода напомнил, что более чем 1500 афганских военных, бежавших в Таджикистан в июле 2021 г. года были отправлены частными самолетами в афганские города Кабул и Мазари-Шариф после оказания необходимой медицинской и социальной помощи.

Стоит напомнить, что 5 июля Таджикистан решил мобилизовать резервистов из-за обострения на границе с Афганистаном. В результате боев афганских сил с талибами на севере страны из захваченных боевиками районов на территорию Таджикистана отступили более чем 1000 военных.

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