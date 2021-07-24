Таку заяву зробив заступник глави комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану Імомалі Іброхімзода.
Важливо США завдали авіаударів в Афганістані через наступ "талібів"
Наразі Таджикистан готовий прийняти близько 100 тисяч біженців з Афганістану. Однак, як наголосив Іброхімзода, у разі загострення ситуації, країна може прийняти ще більше біженців.
Ми вивчаємо можливості приймання афганських біженців разом з міжнародними організаціями,
– заявив чиновник.
Очікується, що найближчим часом у південних районах країни здадуть в експлуатацію 2 спеціальних склади, де зберігатимуть:
- намети,
- комплекти постелі,
- засоби гігієни,
- продукти харчування для афганських біженців.
Крім того, Іброхімзода нагадав, що понад 1500 афганських військових, які втекли до Таджикистану у липні 2021 року, були відправлені приватними літаками до афганських міст Кабул і Мазарі-Шаріф після надання необхідної медичної та соціальної допомоги.
Варто нагадати, що 5 липня Таджикистан вирішив мобілізувати резервістів через загострення на кордоні з Афганістаном. У результаті боїв афганських сил із талібами на півночі країни із захоплених бойовиками районів на територію Таджикистану відступили понад 1000 військових.
Яка зараз ситуація в Афганістані
- Ще у травні США та НАТО почали офіційно виводити своїх військових з Афганістану. Столиця країни Кабул перейшла в режим посиленої безпеки в очікуванні реакції талібів на рішення США вивести війська з Афганістану.
- Так і сталося. Вивід американських військових з Афганістану розв'язав руки бойовикам Талібану – терористичної організації, забороненої у багатьох країнах світу.
- 9 липня таліби захопили ключовий пункт пропуску на кордоні з Іраном. Урядові війська продовжують війну з "Талібаном", хоч керівництво визнає, що ситуація критична.