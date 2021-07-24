Таку заяву зробив заступник глави комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану Імомалі Іброхімзода.

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Наразі Таджикистан готовий прийняти близько 100 тисяч біженців з Афганістану. Однак, як наголосив Іброхімзода, у разі загострення ситуації, країна може прийняти ще більше біженців.

Ми вивчаємо можливості приймання афганських біженців разом з міжнародними організаціями,

– заявив чиновник.

Очікується, що найближчим часом у південних районах країни здадуть в експлуатацію 2 спеціальних склади, де зберігатимуть:

намети,

комплекти постелі,

засоби гігієни,

продукти харчування для афганських біженців.

Крім того, Іброхімзода нагадав, що понад 1500 афганських військових, які втекли до Таджикистану у липні 2021 року, були відправлені приватними літаками до афганських міст Кабул і Мазарі-Шаріф після надання необхідної медичної та соціальної допомоги.

Варто нагадати, що 5 липня Таджикистан вирішив мобілізувати резервістів через загострення на кордоні з Афганістаном. У результаті боїв афганських сил із талібами на півночі країни із захоплених бойовиками районів на територію Таджикистану відступили понад 1000 військових.

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