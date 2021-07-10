Таджикистан всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие

На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение. Сила подземных толчков в его эпицентре составила 5 – 6 баллов. В результате стихии погибли 5 человек.

Из-за землетрясения погибли жители сельской джамоаты Лангар Шох Таджикабадского района. В то же время двое детей получили ранения, их госпитализировали.

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"10 июля 2021 в 07:14 на территории страны было зарегистрировано землетрясение", – сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Землетрясение разрушило жилые дома

Эпицентр землетрясения находился в 165 километрах северо-восточнее Душанбе и 21 километр к востоку от Раштского района. Сила подземных толчков в столице страны составила 2 – 3 балла.

Также в селах Хазорчашма и Ярхаб подземные толчки нанесли ущерб 7 жилым домам, в селах Шарх и Саре Шухон – 12. В настоящее время власти Таджикистана оценивает убытки от стихийного бедствия.