Таганрогский летчик: фото сбитого над Изюмом оккупанта

Украинские военные утром 3 апреля сбили на Харьковщине российский истребитель Су-34. Российский пилот выжил и попал в плен наших защитников.

Российский пилот – задержан

Вражеский самолет был сбит под Изюмом. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фотографию уцелевшего российского пилота.

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"Таганрогский летчик", – написал Геращенко.

Сбитый над Изюмом оккупант / Фото с телеграма Геращенко

Заметим, что россияне пытались эвакуировать пилота, однако это не удалось. После сбития истребитель упал на землю и спровоцировал пожар.

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