В Таиланде задержали четырех мужчин за ограбление украинца на 250 тысяч долларов

В Таиланде полиция задержала четырех мужчин по подозрению в ограблении 23-летнего украинца. Его заставили перевести 8,5 миллиона тайских батов (около 250 тысяч долларов) в криптовалюте.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Nation Thailand. Среди задержанных – двое украинцев, один армянин и один россиянин.

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Что известно об ограблении

Событие произошло вечером 8 ноября на острове Пхукет, что на юге Таиланда. Среди задержанных были двое украинцев, один армянин и один россиянин в возрасте от 19 до 22 лет. Их обвиняют в ограблении с применением оружия и незаконном лишении свободы человека.

По словам 23-летнего украинца, который стал жертвой нападения, его пригласил в гостиничный номер знакомый, также гражданин Украины. В комнате он встретил еще одного украинца, а в туалете прятались двое мужчин в масках, которые связали ему руки и ноги с помощью веревок и кабельных стяжек.

Как рассказал пострадавший, один из граждан Украины угрожал сломать ему палец молотком, а мужчина в маске держал нож. Нападавшие требовали перевести на их счета криптовалюту стоимостью полмиллиона долларов. Юноша утверждает, что договорился передать только половину этой суммы.

После того, как он перевел 8,5 миллиона тайских батов в криптовалюте, нападавшие привязали его к кровати, собрали вещи и убежали.

Потерпевший рассказал, что сразу поехал в аэропорт Пхукета на своем мотоцикле, надеясь найти грабителей, но не смог их отыскать и обратился в полицию.

Как злоумышленники узнали о состоянии потерпевшего

Как установили правоохранители, один из подозреваемых регулярно покупал у потерпевшего криптовалюту, поэтому знал, что тот хранит значительные объемы токенов.

Владелец отеля сообщил, что видел, как мужчины в масках связывают украинца, но решил, что это просто постановка для съемок на YouTube, потому что не слышал никаких звуков борьбы.